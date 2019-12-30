Водитель Mazda сбил двух пенсионерок в Медведовской

Два человека пострадали в результате автоаварии с участием Mazda Demio на улице Фадеева станицы Медведовской. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что водитель иномарки допустил наезд на двух пожилых женщин, шедших по краю проезжей части дороги при наличии тротуара.

Пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.