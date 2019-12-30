Чаще всего о "Северном потоке-2" пишут немецкие и американские СМИ

Германия и США в течение последних двух месяцев обеспечили 50% всех публикаций зарубежных СМИ о "Северном потоке-2", говорится в исследовании международной компании LexisNexis.

При этом материалы американских изданий в основном носили критический характер, а немецкие журналисты в целом поддерживали проект, отмечается в нем.

LexisNexis по заказу РИА Новости проанализировала публикации более чем 100 тыс СМИ 200 стран мира за период с 30 октября по 28 декабря нынешнего года и составила пятерку лидеров, наиболее активно освещавших строительство газопровода. В топ-5 стран, упоминающих "Северный поток-2", вошли ФРГ, США, Польша, Украина и Великобритания. В СМИ этих стран проект назывался в 30 тыс публикаций.

Абсолютным лидером как по числу материалов о газопроводе (16 тыс 539), так и по количеству и доле "позитива" в них (53%) оказались немецкие СМИ. Их критика в основном была направлена в адрес властей США и их санкций против "Северного потока-2". Количество негативных материалов о проекте минимально - 43 публикации, или 0,26%.

Противоположную тенденцию аналитики LexisNexis отметили в американских СМИ (7 тыс 155 публикаций). Только в 32 (0,45%) из них была дана положительная оценка проекта, а более половины - 4 231 (59%) содержала "критическую" лексику.

На третьем месте по числу публикаций о газопроводе оказались польские СМИ (2695 материалов). При этом большинство из них имело информационный характер, доля негатива составила 27% (716 материалов), позитива - 1% (27).