Лавров: ядерная сделка находится под угрозой срыва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, что ядерная сделка с Ираном из-за позиции США и стран Европы находится под угрозой развала.

"Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решения Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, международных отношений в целом", - отметил он.

Также глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о планах посетить Иран в 2020 году по приглашению Мохаммада Джавада Зарифа. "Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - цитирует Лаврова ТАСС.