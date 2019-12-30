Кубанские полицейские спасли Деда Мороза

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов спасли мужчину, которому стало плохо во время праздничного новогоднего забега Дедов Морозов. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Уточняется, что сотрудники полиции находились на дежурстве во время проведения "Забегов Дедов Морозов", когда увидели, как одному из участников эстафеты стало плохо.

"Тридцатилетний мужчина упал на землю и стал задыхаться. Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь", - сообщили в МВД.

По словам прибывших на место медиков, у мужчины резко понизился уровень инсулина в крови, что стало причиной плохого самочувствия. Благодаря своевременной помощи врачей, серьезных последствий удалось избежать.

В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает, передает РИА Новости.