Песков: Путин может поздравить Зурабишвили и Зеленского с Новым годом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с отсутствием поздравлений с Новым годом и Рождеством на сайте Кремля в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, отметил, что список может пополниться.

"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация", - сказал он, передает "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что пресс-служба Кремля опубликовала список, в котором Путин поздравил коллег из разных стран с Новым годом и Рождеством.