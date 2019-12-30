Нурмагомедов попытался отговорить Кадырова от боя с Емельяненко

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, комментируя возможный бой главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, выразил мнение, что лучше отказаться от этой идеи.

"Это не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Нурмагомедов отметил, что Кадыров - один из наиболее крепких в физическом плане чиновников, но в запланированном поединке может случиться все, что угодно.