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Россиянам пообещали аномально теплый январь

Россиянам пообещали аномально теплый январь

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большинстве территорий РФ январь прогнозируется теплым. Преимущественно "красные" и "розовые" температурные аномалии отмечены на прогностической карте, заявил он.

"Это значит, что аномалия среднемесячной температуры ожидается положительной", - цитирует Вильфанда ТАСС.

"Месяц ожидается теплым", - отметил он.

При этом в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке ожидаются отрицательные аномалии, сообщил синоптик. Там, где "цвет синий и густой", "ожидаются аномалии значительно ниже нормы", пояснил он.

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Вестник Кавказа

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