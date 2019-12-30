В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по стране

Первый зампред комитета Госдумы России по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю зарплату в стране.

По его словам, это будет этичным поступком.

"А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном", - подчеркнул парламентарий.

Таким словами Нилов прокомментировал предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

Нилов отметил, что некоторые муниципальные и государственные служащие после подобных мероприятий публикуют в соцсетях "не соответствующие своему статусу" фото и видео, что негативно сказывается на имидже власти, передает РИА Новости.