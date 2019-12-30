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2019 год поставил рекорд в РФ за всю историю наблюдений

2019 год поставил рекорд в РФ за всю историю наблюдений

Среднегодовая температура в текущем году стала самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений и в Москве, и в России. Об этом информирует и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в целом на территории страны уходящий год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений.

В российской столице среднегодовая температура также будет рекордно высокой: +7,6-7,7 градуса, что на 0,3 градуса превышает предыдущий рекорд.

Инструментальные наблюдения на территории России ведутся с 1891 года, в Москве - с 1879 года, отмечает "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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