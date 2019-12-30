Гахария назвал главные итоги года для Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел последнее в этом году заседание правительства, на котором подвел итоги работы кабмина за год и рассказал о планах на 2020 год.

"Рабочие места - крайне большой вызов для страны", - отметил он. Главной задачей правительства Гахария назвал "сильный грузинский бизнес, сильные грузинские компании, которые создают новые, дополнительные рабочие места". Поэтому были активизированы "отношения, сотрудничество с бизнесом", решено "много текущих проблем", указал он. Однако осталось "еще много системных вызовов, на которые мы вместе должны ответить", признал премьер.

У Грузии довольно хорошие экономические показатели, заявил он. По данным за десять месяцев 2019 года, экономический рост превысил 5%, правительство достаточно оптимистично настроено относительно годовых данных, сообщил Гахария.

В третьем квартале примерно на 14% выросли прямые иностранные инвестиции, однако "еще нужно многое сделать, чтобы максимально показать нашим партнерам привлекательность нашей страны", указал он.

Положительно оценил премьер-министр и развитие сферы туризма.

Также он обратил внимание на приватизацию госимущества. Только в течение месяца из 100 объектов были проданы 28, их стоимость превышает около 45 млн лари (более $15,7 млн), заявил он.

Премьер отметил важность решения начать с 2020 года системную регистрацию земель как одного из основных экономических активов республики. Правительство рассчитывает, что накопившиеся за многие годы проблемы будут решены в течение трех лет, добавил он.

В следующем году продолжится государственный проект "Производи в Грузии". Он станет доступным для каждого гражданина, который решит стать производителем, и охватит регионы, заявил глава кабмина.

Очень важной он назвал реформу образования. "Иначе наша молодежь, наши дети не смогут быть конкурентоспособными в рамках глобальной конкуренции", - цитирует Гахария Спутник - Грузия.

Кроме того, он указал на необходимость продолжения реформирования правоохранительной системы в целях повышения качества расследований. В 2020 году будет активизирована работа совета и секретариата по правам человека, сообщил премьер.

Также он затронул вопросы социального обеспечения. До тех пор, пока экономическое развитие Грузии не достигнет необходимого уровня, государство должно будет заботиться о незащищенных слоях общества, указал глава правительства.