Старовойт рассказал о "бомбической" пробежке по Крымскому мосту

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал о своих впечатлениях от пробежки по Крымскому мосту.

Пробежку он совершил в качестве главы Росавтодор, эту должность Старовойт занимал с ноября 2012 года по октябрь 2018.

"У меня были командировки по всей стране, и я тренировки планировал заранее... Тогда я еще строил Крымский мост. Приезжал туда, просыпался и бегал по набережной Анапы. Признаюсь, воспользовался служебным положением и 10 мая, за пять дней до открытия моста, пробежал по нему за 1,44 часа. Потом скинул это тренеру, он посмотрел: "У тебя крылья выросли, что ли?" Когда бежишь один по мосту, понимаешь, что через неделю тут везде машины будут лететь, а мы его построили с нуля, ощущения бомбические", - приводит РИА Новости слова руководителя Курской области.

Напомним, мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км.