Швейцарская компания отказалась возобновлять строительство "Северного потока-2"

Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять строительство газопровода "Северный поток-2".

При этом в компании отметили, что направят трубоукладчики на другую работу. По словам официального представителя компании Йенс Мюллер, осталось уложить около 160 км трубопровода из 2460 км, передает РИА Новости.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока-2", выполнила требование.