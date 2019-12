The Times советует Южный Кавказ

Полеты, которые Ryanair открывает в этом месяце в Армению, будут осуществляться только из Милана и Рима. Ирландская авиакомпания больше заинтересована в продаже мест армянам, чем любознательным британским и ирландским путешественникам, поэтому рейсы из Великобритании и Ирландии в бывшую советскую республику будут осуществляться только через Бейрут, Киев, Москву или Варшаву, пишет The Times в материале The Caucasus: how to do Armenia, Georgia and Azerbaijan in one trip.

В нашем мире, все больше каталогизируемом и классифицируемом согласно лайкам в Instagram, Армения с суровой зимой и жарким летом предлагает возможность увидеть более сотни средневековых монастырей, которыми усеяно Армянское нагорье и дикие ущелья Зангезурского хребта, гору Арарат и эстетствующую столицу Ереван. Армяне, которые утверждают, что их народ произошел от Ноя, покажут вам кавказское гостеприимство, остроумие, вино и ледяные ночи, когда звезды сверкают, как бриллианты.

С Арменией соседствует Грузия – родина вина и Сталина, которая удивит вас шашлыком и огненной чачей. Черноморский порт Батуми был назван самым быстро развивающимся туристическим направлением Европы на World Travel Awards за его "подкупающее сочетание прекрасной эпохи и современного великолепия". Грузия находится в двух шагах от статуса туристической суперзвезды. Число приезжающих в нее увеличилось со 100 тыс. человек в 1997 году до почти 9 миллионов в 2018 году. Китай стал самым быстрорастущим источником туристов.

И конечно, стоит проследовать по древнему Шелковому пути в Азербайджан. Нефтяные богатства превратили Баку в сказку о двух городах. Один обнесен стенами цитадели XII века, из которой Марко Поло наблюдал, как природные газовые факелы горят на горе Янардаг, Другой – город современных башен, наводящий на мысли о пришельцах из космоса. Между этими двумя мирами и живут азербайджанцы, с благоговением относясь к хлебу, кладя в чай абрикосовое варенье и празднуя весенний праздник Новруз.

Отправляйтесь также на северо-запад, в Шеки, который в этом году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там вы увидите город, практически не изменившийся с расцвета Шелкового пути. Лучше всего поехать туда в конце мая, в период самого бурного цветения.