Патриарх Кирилл поздравит космонавтов на МКС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) с Рождеством по телемосту, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Традиционный телемост с МКС Патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланирован на 7 января", - сообщили в госкорпорации.

При этом время телемоста в пресс-службе не уточнили.

Предположительно, общение будет проходить из Храма Христа Спасителя, передает РИА Новости.

В настоящее время на борту МКС находятся шесть членов экипажа: два российских космонавта Александр Скворцов и Олег Скрипочка (Роскосмос), американские астронавты Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган (NASA), а также итальянский астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).