Кремль подготовил уникальный фотоальбом к 20-летию Путина у власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке альбома из архивных фото- и видеозаписей российского лидера Владимира Путина к 20-летию у власти.

"Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал", - сказал представитель Кремля, отметив, что альбом состоит из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет.

"Сегодня в 18.00 откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение "Путин.20 лет", - цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в альбом включены избранные моменты последних двух десятилетий, связанных с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Альбом начинается 31 декабря 1999 года. "Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет", - анонсировал представитель официальной Москвы.

Песков отметил, что в подборку включены как ранее опубликованные кадры, так и визуальные материалы, которые увидят свет впервые. "Там много всего интересного - и первое новогоднее обращение Путина, и первые зарубежные визиты", - отметил он, уточнив, что в настоящее время материалы доступны по 2004 год включительно, дополнительные годы будут добавлены в течение нескольких недель.