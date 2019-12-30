Владимир Путин поздравил коллег с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В поздравлении на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева он подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений и выразил убежденность в том, что Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, что в полной мере отвечает интересам народов двух государств, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Поздравляя президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, Путин указал, что в России высоко ценят отношения с Арменией, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы и взаимного уважения. Также он отметил, что дальнейшее развитие союзнических связей, конструктивного двустороннего сотрудничества во всех сферах и партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов отвечает коренным интересам народов двух государств и идет в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Президент России поздравил с Рождеством и Новым годом президента Белоруссии Александра Лукашенко. В послании подчеркивается, что уходящий год был отмечен знаменательным юбилеем - двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства. Россия и Белоруссия смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях, напомнил Путин. Он выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.

В поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву Путин подчеркнул, что двум странам удалось не только в полной мере сохранить накопленный потенциал российско-казахстанских отношений, но и продолжить активную совместную работу по укреплению стратегического партнерства, союзничества и добрососедства. Хорошую отдачу при этом давала координация усилий РФ и Казахстана в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур, обратил внимание он. Российский президент выразил убежденность в том, что в 2020 году взаимодействие между двумя странами продолжит развиваться по восходящей.

Поздравляя с наступающим Новым годом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Путин с удовлетворением отметил динамичное развитие диалога между двумя государствами, конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Он подчеркнул, что успешное председательство Туркменистана в СНГ способствовало повышению эффективности механизмов многостороннего взаимодействия в рамках Содружества, а также выразил уверенность, что плодотворная совместная работа по укреплению стратегического партнерства двух стран в наступающем году будет продолжена.

Кроме того, президент РФ поздравил президентов Киргизии Сооронбая Жээнбекова, Молдавии Игоря Додона, Таджикистана Эмомали Рахмона, Узбекистана Шавката Мирзиеева, Абхазии Рауля Хаджимбу, Южной Осетии Анатолия Бибилова.

В поздравлении председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся праздником Весны Путин констатировал, что за последнее время весьма многое удалось сделать для укрепления двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а договоренности, достигнутые по итогам прошлогодних встреч, открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах. В частности, напомнил российский президент, был дан старт поставкам российского газа в КНР по "восточному" маршруту, а успешное проведение Годов межрегионального сотрудничества позволило расширить взаимовыгодные связи на местном уровне. Он отметил, что Россия придает большое значение реализации очередного крупного межгосударственного проекта – Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, а также высказал убежденность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Китаем и конструктивного взаимодействия в международных делах.

В поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин указал, что Россия и Соединенные Штаты исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом РФ выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов. Также он подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительном послании, адресованном президенту Сирии Башару Асаду, Путин подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с САР, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны. Он выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся приблизить окончательное возвращение мира на сирийскую землю.

Кроме того, президент России направил поздравления президенту Аргентины Альберто Фернандесу, президенту Бразилии Жаиру Болсонаро, королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгу.

Президент РФ поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Нарендру Моди, короля Испании Филиппу VI и королеву Летицию, президента Италии Серджо Маттареллу и председателя Совета Министров Джузеппе Конте, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро, князя Монако Альберта II, президента Сербии Александра Вучича, президента Словении Борута Пахора, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, президента Чехии Милоша Зеемана, премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, президента ЮАР Сирила Рамафозу, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Его Святейшество Папу Римского Франциска.

Президент России также поздравил глав международных организаций, в частности генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Кили, также направил поздравления президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.

Кроме того, Путин поздравил ряд бывших руководителей государств, включая Нурсултана Назарбаева, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Николя Саркози и Герхарда Шредера.