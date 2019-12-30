МИД РФ назвал главные итоги 2019 года

Министерство иностранных дел России подвело основные внешнеполитические итоги 2019 года. В комментарии на сайте ведомства отмечается, что главными темами уходящего года стали кризис на Донбассе, диалог с Соединенными Штатами и соглашения о безвизовом въезде с рядом государств.

По оценкам российского министерства, саммит "нормандской четверки" в Париже позволил добиться подвижек в урегулировании конфликта на Украине. "Удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате" (Париж, декабрь). Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - поведали в МИД.

Помимо этого, в министерстве обратили внимание на то, что внутриполитическая борьба в США препятствовала развитию конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. "Контакты поддерживались по контртеррористической проблематике и по ряду региональных тем, включая ситуацию в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове", - добавили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на столе остается российское предложение о скорейшем продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на период после истечения срока его действия 5 февраля 2021 года.

Кроме того, в МИД рассказали, что в этом году число стран, в которые россияне могут въехать без визы, выросло с 82 до 89. Так, вступили в силу двусторонние соглашения о безвизовом въезде по обыкновенным паспортам и пребывании в течение 90 дней с Сент-Винсентом и Гренадинами, Коста-Рикой, Доминикой, Суринамом, Мальдивами, Палау и ОАЭ. Число стран, для граждан которых установлен безвизовый порядок въезда на российскую территорию по загранпаспортам, возросло до 57.