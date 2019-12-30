Мошенник продал московской пенсионерке дешевые витамины за $4 тыс

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в продаже 86-летней пенсионерке лекарства за $4 тыс, которое оказалось дешевым витамином.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было установлено, что неизвестный позвонил пожилой москвичке и представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у женщины обнаружена опасная болезнь, и ей необходимо принимать специальный препарат. Испугавшись, пенсионерка согласилась приобрести предложенное лекарство. Вскоре приехал мужчина и передал ей ампулу с жидким веществом, за которую она заплатила $4 тыс.

Через некоторое время женщина подумала, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Волк подчеркнула, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские остановили автомобиль, в котором передвигался злоумышленник. В настоящее время он задержан, передает РИА Новости.