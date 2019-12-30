Рухани: санкции рано или поздно будут отменены

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что введенные против Исламской Республики санкции рано или поздно будут сняты. Об этом он заявил сегодня в своем обращении по случаю отмечаемого в стране Дня нефтехимической промышленности.

По его словам, "враги Ирана осознали, что не смогут заставить иранцев сдаться даже при максимальном давлении". Он также подчеркнул, что противники Ирана добиваются того, "чтобы иранцы сели за стол переговоров и приняли, что им навязывают и диктуют", передает РИА Новости.

Напомним, в июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД по иранской ядерной программе и восстановлении санкций в отношении Ирана. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.