Россияне вернулись к оптимизму

Уровень оптимизма граждан России в этом году продемонстрировал рост после трехлетнего падения. Об этом говорят данные исследования международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Уточняется, что за год число оптимистов среди россиян выросло с 23% до 25%.

Отмечается, что россияне стали отмечать положительные изменения в жизни страны.

Проект проводился в ноябре-декабре 2019 года, передает "Газета.ru".