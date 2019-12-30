В перестрелке в Сунженском районе погиб один человек - источник

В Ингушетии в результате перестрелки один человек погиб, шестеро получили различные ранения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщает РИА Новости.

По его данным, конфликт между представителями двух тейпов произошел в Сунженском районе в ночь на понедельник. Его причиной стали споры о земельном участке. Драка переросла в перестрелку, "погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон" госпитализированы, отметил источник агентства.

По факту перестрелки ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.