В Севастополе грузовик въехал в автобус, один человек погиб
В Крыму в ДТП под Севастополем столкнулись грузовик и автобус, в результате трагедии погиб один человек, трое госпитализированы. Об этом сообщили в ГИБДД России.
Уточняется, что авария произошла на 175 км автодороги "Керчь – Севастополь в 9.00.
"Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом MAN", - отмечается в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что водитель грузовика погиб, его пассажир а также два пассажира автобуса госпитализированы, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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