В Севастополе грузовик въехал в автобус, один человек погиб

В Крыму в ДТП под Севастополем столкнулись грузовик и автобус, в результате трагедии погиб один человек, трое госпитализированы. Об этом сообщили в ГИБДД России.

Уточняется, что авария произошла на 175 км автодороги "Керчь – Севастополь в 9.00.

"Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом MAN", - отмечается в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что водитель грузовика погиб, его пассажир а также два пассажира автобуса госпитализированы, передает РИА Новости.