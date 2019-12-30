В России будут выдавать иностранцам специальные "новогодние визы"?

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил создать специальную интернациональную визу для иностранцев, которая позволит им по упрощенной схеме приезжать в Россию на новогодние праздники.

Письмо с инициативой по развитию внутреннего и въездного туризма он направил в адрес министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сообщает RT.

Парламентарий считает необходимым совместно с МИД России рассмотреть возможность введения специальной визы. В качестве возможного формата предлагается экспресс-виза на семь дней.

"Для иностранцев наши новогодние традиции - экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее", - отметил Зубарев. "Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток", он предлагает "запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения" России.