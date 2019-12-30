МиГ-35 оснастят новой кабиной

Гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил о намерении создать экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной.

По его словам, ОАК уже проводит соответствующие переговоры с зарубежными партнерами.

Он уточнил, что истребитель МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. На девяти точках внешней подвески истребитель может нести управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.

Истребитель способен решать широкий спектр задач, в том числе наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; перехватывать современные средства воздушного нападения.

Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования, передает РИА Новости.