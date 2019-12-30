"Росатом" создал предприятие с турецкой компанией по строительству АЭС Аккую

Входящий в контур управления госкорпорации "Росатом" "Концерн Титан-2", являющийся основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" в Турции, создал совместно с турецкой компанией Ictas предприятие для сооружения атомной станции. Об этом сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"На самой площадке (АЭС "Аккую") у нас появился турецкий партнер - одна из крупнейших частных инвестиционных строительных компаний Ictas. Мы создали альянс. Создано совместное предприятие между Ictas и "Титаном", - сказал Лихачев.

По его словам, сотрудничество с турецкой компанией позволяет рассчитывать на успешную реализацию проекта, передает РИА Новости.

Напомним, церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной 2018 года. Стоимость проекта составляет около $20 млрд.