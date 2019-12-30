О чем россияне попросили бы Деда Мороза?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о том, что россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок.

Согласно этим данным, главный подарок - здоровье себе, родственникам и всем людям (34%). Чаще такой подарок хотели бы получить женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%).

На втором месте в списке желаний оказалось материальное благополучие и деньги (9%). Это желание чаще высказывали люди в возрасте от 18 до 24 лет (18%). Счастья себе и родственникам попросил каждый двадцатый респондент (6% относительно 3% в прошлом году).

Пожелание о мире во всем мире опустилось в этом списке на две позиции (6% против 10% в 2018 году). Замыкает топ-5 квартира/дача (5%). Такое пожелание высказывали в основном опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет.

В письме главному волшебнику россияне также попросили бы машину (5%), путешествий (3%), достойную работу/карьерный рост (2%). В числе других желаний - повышение пенсии, зарплаты и удачи (по 2% соответственно), закрытие всех кредитов и долгов, стабильность и спокойствие, благополучие всем людям (по 1%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 декабря. В нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.