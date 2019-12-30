Названы причины космического застоя в России
Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, указал Герой России космонавт Геннадий Падалка, отметив, что ключевыми причинами застоя стало технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
По его словам, российский сегмент МКС построен по технологиям прошлого века.
Перспективные, на его взгляд, модули все еще находятся на Земле, хотя должны были оказаться в составе российского сегмента еще в 2008-2009 годах, а эксплуатируемый корабль "Союз" "хорошо сделан" и надежен, но давно устарел, передает РИА Новости.
Следующим негативным фактором космонавт назвал неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли.
Также космонавт отметил и недостаток квалифицированных специалистов.
Вестник Кавказа
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