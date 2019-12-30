Названы причины космического застоя в России

Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, указал Герой России космонавт Геннадий Падалка, отметив, что ключевыми причинами застоя стало технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.

По его словам, российский сегмент МКС построен по технологиям прошлого века.

Перспективные, на его взгляд, модули все еще находятся на Земле, хотя должны были оказаться в составе российского сегмента еще в 2008-2009 годах, а эксплуатируемый корабль "Союз" "хорошо сделан" и надежен, но давно устарел, передает РИА Новости.

Следующим негативным фактором космонавт назвал неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли.

Также космонавт отметил и недостаток квалифицированных специалистов.