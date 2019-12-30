Россияне недовольны своей работой на 52%

Более половины (52%) россиян недовольны своим местом работы в 2019 году из-за низкой зарплаты, ее задержек, плохих условий труда или переработок, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

В то же время каждый четвертый опрошенный россиянин доволен работой и готов рекомендовать ее друзьям. "Причины, по которым работающие чаще всего рекомендуют своего работодателя, - высокая заработная плата, стабильность компании, хороший рабочий коллектив, удобный график работы", - цитирует опрос ТАСС, уточняя, что доля удовлетворенных местом работы выросла почти вдвое с 2016 года.

Недовольство же, как правило, вызывает низкий уровень зарплаты или ее задержки, высокая загрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный рабочий график. Однако, несмотря на недовольство, большинство респондентов (77%) не планируют менять работу в течение ближайших шести месяцев.

В то же время, удовлетворены местом работы, но не стали бы его рекомендовать, 19% опрошенных.

Опрос был проведен в декабре текущего года среди 1600 граждан старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.