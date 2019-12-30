Рамзан Кадыров показал, как готовится к победе над Емельяненко (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео подготовки к бою с Александром Емельяненко.

Чеченский лидер отметил, что его оппонент является сильным, опытным и волевым бойцом, получившим хорошие навыки в спортивном клубе "Ахмат".

"Всем известно, что я предложил ему провести поединок по боксу. Как видите, не сижу сложа руки. Несмотря на предновогодние дни, активно готовлюсь, делаю тренировки. Спарринги провожу под руководством чемпиона России, мира и Москвы, выступавшего в составе бойца UFC Абдул-Керима Эдилова. Он также имеет прекрасную тренерскую практику и примерно одинаковый с Емельяненко рост. Не делаю никакого секрета из выбранной тактики боя", - написал Кадыров.

Он также поделился, что планирует одержать победу над оппонентом в середине пятого раунда нанесением решающего удара. "И этот удар станет победным. Советую другу Александру Емельяненко, зная заранее, как я буду вести бой, активно готовиться. А читателям предлагаю угадать, каким будет удар - в голову или по корпусу!", - написал глава Чечни.