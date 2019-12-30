Лейла Алиева посетила праздничный концерт в Международном центре мугама в Баку

В Международном центре мугама в Баку накануне состоялся концерт по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Его посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На вечере в исполнении известного пианиста, народного артиста Азербайджана Мурада Гусейнова прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов: "Лунный свет" Клода Дебюсси, "Посвящение" Роберта Шумана и Ференца Листа, сонатина Мориса Равеля, ноктюрн, полонез и вальс Фредерика Шопена, прелюдия Васифа Адыгезалова, "Прелюдия-Скерцо" Адиля Бабирова.

"Румынские танцы" для фортепиано и скрипки Белы Бартока он исполнил вместе с Джавадом Тагизаде.

В заключение концерта Мурад Гусейнов, заслуженный артист Азербайджана тарист Сахиб Пашазаде, Джавад Тагизаде (скрипка) и Сеймур Гасанов (аккордеон) сыграли отрывки из известных произведений.