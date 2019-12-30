Российские миллиардеры поставили рекорд по обогащению

Максимальный за последние четыре года рост продемонстрировало совокупное состояние 23 богатейших россиян в 2019 году: $52,9 млрд.

Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию, всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Лидером рейтинга снова стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние за 2019 год увеличилось на $8,5 млрд, до $28,2 млрд. На втором месте – совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, ставший богаче на $5,2 млрд до $24,6 млрд.

Третья строчка рейтинга досталась совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову, нарастившему капитал на $6,22 млрд, до $22,3 млрд.

Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд (рост на $3,46 млрд), пятую - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на $2,51 млрд, до $20 млрд. На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние выросло на $4,35 млрд, до $18,2 млрд.

Седьмое место снова досталось Алишеру Усманову ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние стало больше на $2,51 млрд и составило $16,7 млрд. На восьмой позиции по-прежнему остается Роман Абрамович (Evraz) $16,2 млрд (рост на $2,1млрд), отмечает РИА Новости.

Девятые и десятые строчки рейтинга достались бенефициару "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко и основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу. Их состояния, продемонстрировавшие рост на $2,83 млрд и $1,67 млрд достигли отметок в $15,3 млрд и $14,8 млрд соответственно.

Уточняется, что по итогам минувшего, 2018 года, по данным индекса, российские миллиардеры потеряли почти шест миллиардов долларов: тогда первую и вторую позицию делили Потанин и Михельсон. Третье место занимал Лисин в то время как Мордашов находился на четвертом месте, а пятерку лидеров замыкал Алекперов.