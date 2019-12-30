Вмешавшегося в замысел Бога китайца посадили в тюрьму

В Китае суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 3 млн юаней (около $430 тыс) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - сообщается в судебном приговоре.

Суд также осудил двоих сообщников ученого.

Следствие установило, что в 2016 году экс-доцент Южного университета науки и технологий Хэ Цзянькуй решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, отобрали несколько супружеских пар, в которых мужчины являлись ВИЧ-инфицированными, и посредством обмана и намеренного сокрытия правды ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9).

Целью эксперимента было создание у младенцев иммунитета к вирусу ВИЧ, носителями которого являлись их отцы. Для этого ученые попытались "отключить" у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не поставили в известность об изменении генома эмбрионов врачей, проводивших операции по искусственному оплодотворению.

В результате экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК, передает ТАСС.