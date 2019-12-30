Найдено спасение для гражданской авиации РФ: переименование самолетов

Все производимые в России гражданские самолеты могут объединить в одну линейку с общим названием, рассказал гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, подобная практика принята на рынке гражданской авиации. Слюсарь отметил, что ребрендинг связан с формированием дивизиона гражданской авиации, в который вошел пакет активов: реализующий программу МС-21 "Иркут", АО "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС), производящее SSJ 100, и гражданские активы.

Слюсарь уточнил, что речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в РФ - объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ, передает РИА Новости.

Он отметил также, что на сегодняшний день в мире немного игроков, создающих гражданские самолеты, все они с разной скоростью пришли именно к такой модели. "У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте – гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет", - приводит РИА Новости слова руководителя ОАК.