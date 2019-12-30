В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление придет в Москву 2 января.

В ночь на четверг будет еще холодно, "температура понизится до семи-восьми градусов со знаком минус", а днем начнется ее повышение, сообщил синоптик. Оно будет заметным - "до нулевой отметки будут доходить значения", уточнил он. "Прогнозируем, что максимальные значения температуры в четверг будут минус два - плюс три градуса", - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Такая погода сохранится до субботы: ночные температуры будут примерно от минус четырех до нуля, а дневные - от нуля до четырех градусов тепла, отметил и. о. директора Гидрометцентра. Будет облачно, давление ниже нормы, существенных осадков не прогнозируется.