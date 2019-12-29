Обзор прессы Кавказа 22 - 29 декабря

Посольство России в Южной Осетии организовало для детей в Цхинвале праздничное представление. С наступающим Новым годом их поздравил посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов."Через несколько дней наступит Новый год. А вы знаете, что в Новом году сбывается все хорошее, теплое. Желаю вам, чтобы у вас было много друзей, сбылись все мечты, и чтобы у вас все было хорошо", - приводит слова посла портал "Спутник-Южная Осетия".

Чеченская газета "Вести республики" информирует, что вся центральная площадь Грозного объединена единой новогодней композицией. Новогодняя горка представляет собой конструкцию длиной 180 метров. Поблизости находится новогодняя ярмарка. А главным украшением площади стала новогодняя елка высотой 40 метров с праздничной иллюминацией. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил всех с наступающим праздником, пожелал в новом году удачи, здоровья и достижения новых высот.

В республике были организованы праздничные мероприятия для онкобольных детей.

В столице Северной Осетии, Владикавказе также развернулись народные гуляния. В Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова организованы тематические площадки. Желающие могут своими руками сделать новогодние украшения и гирлянды. Работает новогодняя почта: сотни горожан успели отправить открытки с изображением символа года, мышат в национальных костюмах, пишет газета "Северная Осетия".

В Карачаево-Черкесии появилась "Елка желаний". 140 воспитанников детских домов и интернатов написали пожелания на картонных игрушках, которые были развешаны на елке в фойе Дома правительства, рассказывает газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра". Глава КЧР Рашид Темрезов вместе с председателем Народного собрания Александром Ивановым и председателем правительства республики Асланом Озовым сняли с елки первые шарики. Все желания будут исполнены до наступления Нового года.

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В среднесрочной перспективе в Азербайджане планируется построить 400-500 МВт генерирующих мощностей, причем одним из ключевых направлений станет использование энергии солнца. В стране создано шесть крупных солнечных электростанций. С будущего года планируется проводить аукционы для привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на восьми территориях. Из них три участка предназначено для солнечной энергетики, пишет газета "Азербайджанские известия". "Иностранные инвесторы проявляют большой интерес к реализации проектов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане. Речь идет о строительстве электростанций на основе ВИЭ мощностью 400-500 МВт, и в настоящее время Минэнерго занимается этими вопросами", — сказал президент страны Ильхам Алиев, подчеркнув, что победитель тендера должен быть определен на основе прозрачного конкурса.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. По подсчетам, производство 1 млрд кВт/ч электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа. Потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт. При этом значительная часть возможностей страны в этой сфере приходится на энергию Солнца. Крупные солнечные электростанции функционируют в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики, Гобустане и Самухе, бакинских поселках Пираллахи, Сураханы и Сахил. Недавно завершились работы по подключению солнечной электростанции в Сумгаите, ведутся проектные работы по установке плавающих солнечных панелей на озере Беюкшор.

Ставка на солнечную энергетику в Азербайджане оправдана: в отличие от гидроэлектростанций и ветряков, монтаж солнечных панелей не требует сооружения сложных и дорогостоящих инженерных конструкций, плотин и деривационных каналов. Фотоэлектрические элементы можно размещать на крышах зданий или в непосредственной близости от объектов потребления. Солнечное тепло сравнительно равномерно распределяется по большей части территории Азербайджана, что делает данный способ получения электроэнергии более универсальным. Для сравнения, ареал строительства малых ГЭС, в основном, ограничен горными реками Большого Кавказа, а зона локализации ветрогенераторов преимущественно охватывает побережье Каспия. В Государственной стратегии развития альтернативных и возобновляемых источников энергии до 2020 года запланировано, что в среднесрочной перспективе доля солнечного источника в общем объеме производства альтернативной энергии превысит треть, а долгосрочные планы предусматривают строительство в стране солнечных электростанций совокупной мощностью свыше 2 тыс. МВт.

В первой половине 2019 года Минэнерго Азербайджана подписало восемь меморандумов по сотрудничеству с иностранными компаниями в сфере ВИЭ. Достигнута договоренность с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании подготовки ТЭО проектов развития ветряной и солнечной энергии. Отобраны восемь площадок для реализации проектов в сфере ВИЭ, на которых весной 2020 года в будут проведены аукционы. Из них пять участков предназначены для ветроэнергетики, еще три — для солнечной. Одним из претендентов на строительство солнечной станции промышленного масштаба в Азербайджане выступает российская группа компаний "Хевел", которая готова также поставлять солнечные модули собственного производства. Основанная в 2009 году, "Хевел" является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики, в настоящее время она реализует масштабный проект в Акмолинской области Казахстана.

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Дагестанская промышленность перезагружается – на оборонных предприятиях реализуются меры по диверсифицикации производств, пишет газета "Дагестанская правда". Как сказал на заседании правительства республики, где подводились итоги социально-экономического развития за 10 месяцев текущего года, глава Минэкономразвития РД Гаджи Султанов, промышленное производство в Дагестане показало в 2019 году некоторое снижение, обусловленное спадом объемов оборонного заказа, связанного с завершением очередного цикла перевооружения армии страны. В то же время в республике наблюдается увеличение производства гражданской продукции. До конца года по индексу промышленного производства, без учета оборонной продукции, сохранится положительная динамика роста – 116,3%.

По словам председателя правительства РД Артема Здунова, переговоры по вопросам диверсификации ведутся на федеральном уровне. Создан и функционирует Фонд поддержки промышленного производства, рассматривающий наиболее перспективные проекты для участия в финансировании федеральным одноименным фондом. В республике идет процесс создания новых промышленных площадок. Так на Кизлярском электромеханическом заводе (КЭМЗ) организуется мелкосерийное производство авиапродукции для малой авиации, отличающейся целым рядом рыночных преимуществ. КЭМЗ в 2020 году планирует поставить для нужд регионального МЧС около 15 сборных автомобильных мостов, которые используют как для временных переправ, так и при эксплуатации на постоянной основе. В регионе потребность в подобных мостах составляет порядка 100 штук. При поддержке руководства Дагестана также прорабатывается возможность поставки таких мостов для Министерства обороны России.

На Буйнакском агрегатном заводе взялись за производство инвентаря для оборудуемых сегодня дворовых спортивных площадок. Готовы производить урны для установки на улицах городов. В планах, сулящих заводу большую загрузку производственных площадок, – сотрудничество с энергетическими компаниями, участие в федеральных программах. Для энергетиков заводчанами разработана большая номенклатура изделий. Это и умные счетчики, и реле, и рубильники, и генераторы. Предполагаемая модернизация электрических сетей СКФО – просто подарок для заводчан. Помочь войти в программу модернизации премьер обещал, но потребовал от заводчан профессионально участвовать в конкурсе, работать над качеством продукции. В активной стадии реализации два проекта по переводу промышленных производств из города на индустриальную площадку "Уйташ". Это завод имени М. Гаджиева и завод стекловолокна. Правительство планирует и дальше поддерживать эти предприятия. Министр экономики республики Гаджи Султанов публично заявил, что намерен помочь выйти дагестанским промышленным предприятиям на экспортный рынок, в частности на рынок Кувейта. В числе потенциальных поставщиков Кизлярский электромеханический завод, завод им. М. Гаджиева, Махачкалинский завод стекловолокна, "Дагизель".

Особые перспективы роста объемов производства открываются у Махачкалинского завода стекловолокна. Согласно договоренностям, завод будет выпускать препреги (композиционные материалы-полуфабрикаты) для самолета МС-21. "Мы заявились на второй этап – это цех одностадийного стекловолокна. Его аналога нет сегодня в России, наш ближайший конкурент – это Полоцк, Белоруссия. Если мы этот проект реализуем, сможем поставлять препреги для МС-21. Завод стекловолокна в Махачкале – единственный в России, который выпускает такую продукцию", – сказал учредитель ООО "Группа компаний "Каспий композит" Патахудин Магомедов, добавив, что специалисты предприятия обладают необходимым опытом. Есть интерес к производству электромобилей у завода "Дагдизель". Первый образец такого авто уже поступил в Дербент. Электромобиль сделан в Крыму компанией "Эльтавр". Он практически полностью собран из отечественных комплектующих.

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Карачаево-Черкесская газета "День республики" и сообщает, что чеченские археологи обнаружили на территории Итум-Калинского района Чечни ранее неизвестные науке два населенных пункта. В ущелье реки Блухопего сохранились руины чеченских хуторов, куда, как утверждается, ранее "не ступала нога" археолога - ни советского, ни российского. В пресс-релизе Академии наук ЧР говорится, что данное ущелье никогда не исследовалось специалистами, полностью отсутствовали полевой материал и сведения о каменных постройках. По рассказам археологов, от солнечных могильников Цой-Педе в сторону ущелья реки Блухопего - лишь полтора-два километра, но если добраться до некрополя не проблема, то преодолеть оставшееся до загадочных хуторов мизерное расстояние не получится: здесь погранзона. В районе расположения поселений согласно военным топографическим картам, имеются развалины, что подтверждается спутниковыми данными.

Как рассказал участник экспедиции, научный сотрудник АН ЧР, археолог Азамат Ахмаров, поселения находятся в 29 км от Итум-Кали. Сопровождали ученых пограничники, они показали разминированную тропу. На месте обнаружили на берегу полуразрушенную мельницу, далее на возвышенности - руины двух башен безызвестняковой кладки из сланца. На месте поселений сохранились руины шести построек, включая башню. По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника АН ЧР, Султана Исаева, в первую очередь вызывает интерес датировка каменных сооружений. Можно предположить, что случился исход населения в ходе Кавказской войны. Судя по следам от камней фундаментов на почве, там были и другие постройки, кроме обнаруженных экспедицией. Из стен древних сооружений был взял материал для радиоуглеродного исследования.