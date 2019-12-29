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Дмитрий Козак намекнул, как именно Россия ответит на удар по «Северному потоку-2»

Дмитрий Козак намекнул, как именно Россия ответит на удар по «Северному потоку-2»

Россия обязательно ответит США на санкции против «Северного потока-2», заявил сегодня на телеканале «Россия 1» заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

«Пока занимаемся (проработкой ответных мер). Мы будем принимать взвешенные и адекватные решения», - заверил зампред правительства.

Также он подчеркнул, что «Северный поток-2» будет обязательно достроен, независимо от того, какое давление на проект будут оказывать США

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Вестник Кавказа

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