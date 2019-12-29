Женитьба Петросяна оказалась не шуткой

Информацию о недавней женитьбе 74-летнего юмориста Евгения Петросяна на 30-летней директрисе собственного Театра эстрадных миниатюр Татьяне Брухуновой сегодня в эфире НТВ подтвердил его друг Георгий Териков.

«Я узнал об их свадьбе по телевидению. Был в это время в Кисловодске. Тут же позвонил ему. Он сказал: «Да. Можешь меня поздравить». Я не удивился этому», - признался Териков.

Также он подчеркнул, что Петросян легко может развестись с Брухуновой в будущем и еще раз жениться. «Я знал всех его жен. Это не последняя жена, все у него еще впереди. Он в 74 года женился, а я в 79. Так что все нормально», - заверил друг Петросяна.

Брухунову он охарактеризовал как «приятную девушку», искренне любящую юмориста.

Первые сведения о женитьбе Петросяна появились три недели назад.