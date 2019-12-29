Северная Македония намерена добывать в Болгарии азербайджанский газ

В Central European Financial Observer появилось сообщение о планах Северной Македонии получить доступ к «Южному газовому коридору» через строительство трубопровода до Болгарии. Газопровод соединит восточно-македонский город Струмица и болгарский город Петрич.

Инициатива находится на рассмотрении премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева. Для строительства трубопровода стоимостью в 20-25 млн евро и сроком в 3 месяца планируется создать совместное предприятие и привлечь иностранные инвестиции.

Между двумя городами уже существует газовая инфраструктура, однако она приспособлена для поставок СПГ. Планируемый трубопровод позволит Северной Македонии в перспективе подключиться к европейской части «Южного газового коридора» - Трансадриатическому трубопроводу – и закупать, таким образом, азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз».

Северная Македония решительно настроена на покупку азербайджанского газа, в связи с чем также разрабатывает планы строительства более затратного трубопровода в Грецию для подключения непосредственно к TAP.

Напомним, что строительство TAP завершается в следующем году. Трубопровод, начиная от границы Турции, проходит по Греции, Албании, Адриатическому морю и Италии.