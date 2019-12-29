Bloomberg перечислил плюсы Путина

Агентство Bloomberg опубликовало сегодня статью о позитивных итогах 20-летнего руководства Россией Владимира Путина. В качестве одного из основных плюсов пребывания Путина у власти авторы статьи назвали восстановление «значительной части» влияния Москвы на мировые процессы, утраченного с распадом СССР.

В качестве примеров этой мысли названы укрепление связей России с Китаем, воссоединение с Крымом, перелом войны в Сирии, торговля оружием со страной-членом НАТО – Турцией.

В целом, Россия при Путине стала ведущей силой на Ближнем Востоке и начала распространять влияние на Африку.

Как подчеркнули в Bloomberg, Путину удается увеличивать геополитический вес России, несмотря на «скромный бюджет государства» - США только на оборону тратят два полных бюджета РФ.

Одновременно авторы статьи назвали финансовый баланс России «одним из самых здоровых в мире» благодаря осторожности денежно-кредитной политики правительства, введенной после начала кризиса на Украине, применения к РФ санкций и падения нефтяных цен.