Автоелка прорекламировала Volkswagen в Ереване (ВИДЕО)

Volkswagen golf club Armenia отметил двухлетие своего создания и прорекламировал марку Volkswagen golf флэшмобом, составив из автомобилей этой марки силуэт гигантской елки.

«Прежде всего, мы дали объявление об идее сделать флэшмоб на нашей странице в соцсети Facebook. К нашей инициативе присоединилось более 100 человек. После длительных поисков подходящей территории мы выбрали квартал Давташен в Ереване», - рассказал о создании автоелки «Спутнику-Армения» один из ее авторов по имени Гагик.

Автоелку «нарисовали» с помощью 55 автомобилей. Если при свете дня она не представляла особого интереса, то ночью с помощью фар участники флэшмоба устроили новогоднюю иллюминацию, оживив инсталляцию.

Флэшмоб был снят на видео, в том числе с дрона, и распространен по сети.