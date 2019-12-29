Курорт в Грузии газифицировали через четыре года после открытия

Открытый в 2015 году горнолыжный курорт Годердзи только в эти дни конца декабря 2019 года был подключен к цивилизации – к нему подвели газопровод.

«Строительство магистрального газопровода Адигени-Годердзи завершено за восемь месяцев. Строительство газопровода было осуществлено по решению правительства Грузии и Аджарии с целью улучшения социально-экономического положения горного района Аджарии и развития горнолыжного курорта Годердзи», - приводит Спутник-Грузия сообщение аджарского правительства.

Также в Аджарии поведали, что на курорте открыты лыжная академия и каток, построены современные отели, отремонтированы построенные ранее дома.

Отметим, что Годердзи расположен на перевале Годердзи, в 100 км от Батуми. Он расположен на самой высокой точке Аджарии – 2,2 тыс м, в так называемой альпийской зоне. Недавно на нем открылся зимний сезон.