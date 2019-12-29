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Кадыров пообещал победить Емельяненко в пятом раунде

Кадыров пообещал победить Емельяненко в пятом раунде

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал сегодня на своем канале в Telegram, что победит бойца MMA Александра Емельяненко с первого удара – но в пятом раунде.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», - пообещал чеченский лидер.

Напомним, что Емельяненко согласился на поединок с Кадыровым, однако условия встречи, включая время и место, до сих пор не согласованы.

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Вестник Кавказа

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