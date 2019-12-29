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Спортивный переезд года: Денис Рубцов сменил красноярский "Енисей" на владикавказскую "Аланию"

Спортивный переезд года: Денис Рубцов сменил красноярский &quot;Енисей&quot; на владикавказскую &quot;Аланию&quot;

Новым генеральным директором владикавказского футбольного клуба "Алания" стал Денис Рубцов, занимавший до недавнего времени аналогичный пост в красноярском "Енисее". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Алании".

Как отмечается, на данную должность Рубцов был приглашен президентом клуба Владимиром Валерьевичем Гуриевым.

Напомним, в середине декабря президентом "Алании" стал учредитель клуба, красноярский предприниматель, уроженец Северной Осетии Владимир Гуриев.

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Вестник Кавказа

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