Спортивный переезд года: Денис Рубцов сменил красноярский "Енисей" на владикавказскую "Аланию"

Новым генеральным директором владикавказского футбольного клуба "Алания" стал Денис Рубцов, занимавший до недавнего времени аналогичный пост в красноярском "Енисее". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Алании".

Как отмечается, на данную должность Рубцов был приглашен президентом клуба Владимиром Валерьевичем Гуриевым.

Напомним, в середине декабря президентом "Алании" стал учредитель клуба, красноярский предприниматель, уроженец Северной Осетии Владимир Гуриев.