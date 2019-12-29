США помогли ФСБ предотвратить новогодний теракт в Санкт-Петербурге

Как сообщили сегодня в ФСБ, два дня назад были задержаны экстремисты, намеревавшиеся устроить теракт в Санкт-Петербурге на Новый год. Выявить преступников удалось благодаря информации, пришедшей от спецслужб США.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», - цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы поблагодарить за эту информацию, позволившую предотвратить человеческие жертвы в РФ.