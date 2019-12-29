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Александр Емельяненко потренируется на Магомеде Исмаилове перед боем с Рамзаном Кадыровым

Александр Емельяненко потренируется на Магомеде Исмаилове перед боем с Рамзаном Кадыровым

Как сообщили сегодня в пресс-службе MMA-промоушена Лига АСА, известный российский боец Александр Емельяненко проведет бой в тяжелом весе против Магомеда Исмаилова.

Бой состоится 3 апреля в Москве, на «ВТБ Арена». Схватка Емельяненко и Исмаилова станет частью турнира АСА 107.

Напомним, что Емельяненко бросил вызов глава Чечни Рамзан Кадыров. Боец принял вызов, и сейчас спортсмен и политик готовятся к поединку. О дате и месте встречи пока ничего неизвестно.

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Вестник Кавказа

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