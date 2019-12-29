Путин поблагодарил Трампа, но поздравлять не стал

Как сообщили сегодня в Кремле, вскоре после звонка канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину российский лидер сам позвонил президенту США Дональду Трампу.

Разговор был посвящен теме международной безопасности. Путин поблагодарил Трампа за секретную информацию, которую передали американские спецслужбы российским коллегам – она помогла предотвратить ряд терактов в РФ.

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», - добавили в пресс-службе Кремля.

В отличие от беседы с Меркель, Путин и Трамп не стали обмениваться поздравлениями по случаю Нового года и Рождества.