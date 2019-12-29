Доходы бюджета-2020 SOFAZ составили $7,3 млрд

Бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2020 год был утвержден сегодня указом президента Ильхама Алиева. В соответствии с документом, доходы бюджета Госнефтефонда составили $7,3 млрд, расходы - $6,84 млрд.

Согласно проекту бюджета-2020, большая часть доходов придет от продажи углеводородов - $6,23 млрд.

Еще миллиард долларов будет получен за счет выплат инвесторов за использование контрактных площадей для разработки месторождений, оплаты нефтегазового транзита, размещения и управления активами SOFAZ и бонусов, выплачиваемым инвесторами по нефтегазовым соглашениям.

Верхним пределом трансфера в бюджет Азербайджана на 2020 год установлена сумма в $6,7 млрд. Ключевой статьей расходов бюджета станет социальное обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев ($118 млн).