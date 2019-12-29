Гидрометцентр пообещал Москве самую холодную ночь декабря

И. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил сегодня, что ночь на понедельник 30 декабря, по прогнозам синоптиков, будет самой холодной ночью с начала этой теплой и бесснежной зимы в Москве.

«Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве -4 -6, по области до -9», - приводит его слова ТАСС.

Также главный российский синоптик допустил -10 и ниже в отдельных районах Подмосковья.

На севере ЦФО минимум ночной температуры составит -16.