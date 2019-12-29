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Гидрометцентр пообещал Москве самую холодную ночь декабря

Гидрометцентр пообещал Москве самую холодную ночь декабря

И. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил сегодня, что ночь на понедельник 30 декабря, по прогнозам синоптиков, будет самой холодной ночью с начала этой теплой и бесснежной зимы в Москве.

«Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве -4 -6, по области до -9», - приводит его слова ТАСС.

Также главный российский синоптик допустил -10 и ниже в отдельных районах Подмосковья.

На севере ЦФО минимум ночной температуры составит -16.

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Вестник Кавказа

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