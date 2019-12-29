Меркель экстренно позвонила в Кремль

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила сегодня президенту России Владимиру Путину. В Кремле в качестве первой темы беседы лидеров двух стран назвали ситуацию в Ливии. Путин и Меркель согласились в том, что необходимо увеличить дипломатические усилия по завершению ливийского государственного кризиса, в частности, при участии ООН и Германии.

Кратко были затронуты война в Сирии и обмен пленными на Донбассе.

Более детально стороны обсудили перспективы реализации проекта «Северный поток-2». «Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта. Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», - сообщили в Кремле.

В завершение разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством.