Сочи, Махачкала и Сургут станут ближе к Ставрополью

Шесть новых направлений авиаперевозок появятся в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Об этом проинформировали в пресс-службе краевого Минтранса.

Отмечается, что теперь из Ставрополя и Минеральных Вод можно будет летать в Сочи, также будут запущены рейсы из Минвод в Астрахань, Волгоград, Сургут и Махачкалу.

"Чтобы открыть новые направления, в правительстве разрабатывают правила предоставления субсидий из краевого бюджета. После этого выберут компании, которые будут заниматься перевозками", - сказал глава краевого Минтранса Евгений Штепа.

Напомним, с марта 2020 года аэропорт Ставрополя будет работать только днем – с 8:00 до 20:00. По ночам на аэровокзале будут заниматься ремонтом взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. До 2024 года запланированы и другие работы по реконструкции и модернизации аэропорта.